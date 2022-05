Nessun dulcis in fundo. Amaro in bocca, invece, per l'ultima di Alessandro Del Piero con la maglia della Juventus indosso. Il 13 maggio 2012, Pinturicchio salutava il suo pubblico allo Stadium; una settimana più tardi scendeva in campo nella finale di Coppa Italia, persa da Madama per 2 a 0 contro il Napoli. Questa, l'ultima apparizione di Del Piero con la maglia della Juventus.