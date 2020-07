Esattamente tre anni fa, la Juventus annunciava l’accordo con Cygames, azienda giapponese leader nella produzione di videogiochi. Era il 20 luglio 2017 e, per la prima volta nella storia, la squadra bianconera introduceva così uno sponsor sul retro delle divise da gioco. “Questo accordo per Juventus è strategico, perché permette di penetrare con forza nel mercato giapponese, e più in generale di rafforzare la nostra presenza in Asia”, spiegava Giorgio Ricci, Co-Chief Revenue Officer, Head of Global Partnerships and Corporate Revenues del club campione d'Italia.