Il 20 luglio del 2017 la Juventus fa un altro passo avanti nella storia del proprio club. Non sul campo, ma a livello commerciale e di marketing: i bianconeri, infatti, ufficializzano l'accordo con Cygames e per la prima volta di sempre stampano uno sponsor sul retro della propria maglia. Un passo importante, dopo l'allora recente svolta epocale del nuovo logo, per aprirsi sempre più ai mercati di tutto il mondo. Per alzare il fatturato e, poi, vincere sul campo.