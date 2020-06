Il 20 giugno 1979 la Juventus conquistava la sesta Coppa Italia della propria storia. La finale, disputata allo stadio San Paolo di Napoli, vedeva come avversario il sorprendente Palermo di Fernando Veneranda. I rosanero riuscirono addirittura a passare in vantaggio dopo pochi secondi, con il gol di Vito Chimenti (zio del Chimenti che avrebbe ricoperto il ruolo di portiere bianconero dal 2002 al 2006). Fu Sergio Brio, all’83’, a regalare agli uomini di Trapattoni il meritato pareggio e a trascinare il match fino ai supplementari. Al 117 minuto, quando ormai lo spettro dei rigori aleggiava sul rettangolo di gioco, la zampata di Causio sancì il definitivo 2-1. Quella fu l’ultima partita in bianconero per ben tre giocatori: Benetti, Boninsegna e Morini.