Sei anni fa, la Juventus conquistava il pass per le semifinali di Coppa Italia sconfiggendo la Lazio allo stadio Olimpico. Decisiva la rete di Stephan Lichtsteiner, rapido ancora una volta a punire la sua ex squadra: il terzino svizzero, dopo il palo colpito da Zaza al 66’, ribadì in porta con un tap-in che potremmo definire “storico”. Per la prima volta in una partita dei bianconeri, infatti, fu utilizzata la Goal-Line Technology per convalidare la marcatura: l’intervento di Berisha non era bastato a respingere la sfera prima che questa varcasse la linea di porta. 1-0 ai biancocelesti, la corsa verso il secondo double consecutivo va avanti: decide Licht, il grande ex.