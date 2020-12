Il 20 dicembre del 2009 la Juventus colleziona una figuraccia da ricordare allo stadio Olimpico di Torino. Contro il Catania di Sinisa Mihajlovic arriva una clamorosa sconfitta casalinga per gli uomini di Ciro Ferrara. Dopo il vantaggio ospite su rigore con Martinez, pareggia i conti Salihamidzic al quarto d'ora della ripresa. Il forcing finale dei bianconeri non porta all'effetto sperato, anzi è Izco a trovare il gol del vantaggio a tre minuti dalla fine. Un vero e proprio disastro per la Juventus, che a fine stagione chiuderà con un deludente settimo posto.