Esattamente cinque anni fa, il 20 aprile 2019, il mondovisse una giornata indimenticabile, un tripudio su tutti i fronti. A Torino la Juve di Max Allegri vinceva il suo ottavo scudetto consecutivo (il quinto con l'allenatore livornese) grazie alla vittoria in rimonta per 2-1 contro la Fiorentina. Nel frattempo, a Verona, la Juve Women batteva 3-0 l'Hellas femminile e si aggiudicava il secondo scudetto su due. Una doppia festa in contemporanea!