Esattamente tre anni fa, Gonzalo Higuain segnava il suo primo gol con la maglia della Juve. Il 20 agosto 2016, prima giornata della stagione, la Juve batteva 2-1 la Fiorentina e riceveva i primi tre punti in dote dal Pipita. L'inizio di una bella storia, fatta di record e gol. Dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino, però, il vento è cambiato. Higuain è stato mandato in prestito prima al Milan e poi al Chelsea ma una volta tornato alla base si è rifiutato di andarsene di nuovo. L'argentino ha detto di no alla Roma in più di un'occasione e ora il suo futuro sembra sempre più legato alla Juve. Sono passati tre anni, sembra una vita...