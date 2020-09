Era il 2 settembre 1992 quando Gianluca Vialli debuttò con la maglia della Juvetus. Un matrimonio che durò per quattro stagioni dal 1992 al 1996, nelle quali Vialli totalizzò 53 gol in 145 partite uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, una Coppa Uefa ma, soprattutto, la Champions League del 1996, l'ultima conquistata dai bianconeri. Vialli arrivò alla Juve dalla Sampdoria in cambio di quattro giocatori (tra i quali c'era anche Eugenio Corini) più un conguaglio economico.