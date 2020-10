Chievo, Lazio, Parma, Sassuolo, Valencia, Frosinone, Bologna, Napoli... e Young Boys. Il 2 ottobre di due anni fa, regolando per 3-0 lo Young Boys nella seconda giornata della Champions League 2018-2019, la Juventus faceva registrare il record di vittorie consecutive a inizio stagione in tutte le competizioni. Un ruolino che sarebbe proseguito nella successiva giornata di campionato a Udine, per poi interrompersi a quota 10, in casa contro il Genoa (pareggio 1-1). Tornando a quella serata europea e allo Young Boys, mattatore di serata fu Paulo Dybala autore di una tripletta.