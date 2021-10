Il 2 ottobre di dieci anni fa la Juventus di Antonio Conte batteva per 2 a 0 il Milan grazie ad una doppietta di Claudio Marchisio. Le reti del 'Principino', la prima all' 87', la seconda tre minuti dopo il novantesimo. Quella sera,, la Juve si rese conto di potersela giocare per lo scudetto. Quel Milan allenato da Max Allegri,Zlatan Ibrahimovic. La squadra di Conte, però, era un fiume in piena e la vittoria di quella sera allo Juventus Stadium sancì che per lo scudetto c'erano anche i bianconeri. Per la prima volta dopo tanto tempo.