Il 2 novembre del 2005 ladi Fabioscende in campo allo stadio Delle Alpi per la quarta giornata dei gironi di Champions League. L'avversario è di quelli ostici, ma ilviene messo al tappeto dalla doppietta nel secondo tempo di David, con momentaneo pareggio tra i due gol di Deisler. Nulla da fare per i bavaresi, che terminano secondi nel girone. I bianconeri avanzano fino ai quarti, ma sono poi eliminati dal Liverpool, campione a Istanbul in finale contro il Milan.