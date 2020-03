Scudetto, Champions League, Coppa Intercontinentale, Supercoppa europea e supercoppa italiana. Attilio Lombardo ha vinto di tutto e di più in due stagioni con la maglia della Juventus dal 1995 al 1997. Un'avventura iniziata col piede sbagliato, però, perché dopo essere arrivato dalla Sampdoria, nel precampionato subisce un brutto infortunio: frattura di tibia e perone che lo costringe a stare fermo per un lungo periodo. Il 2 marzo 1996 però arriva il primo gol in bianconero nel 5-0 in casa del Padova, dove segnano anche Del Piero (doppietta, da ex) e Padovano.