Il 2 maggio del 2015 la Juventus diventa matematicamente Campione d'Italia. 33° scudetto - il quarto consecutivo - arrivato addirittura con quattro giornate d'anticipo grazie alla vittoria a Genova contro la Sampdoria firmata da un gol di Arturo Vidal. Campionato mai in discussione, la squadra di Allegri l'ha vinto in scioltezza conquistando per la prima volta nella storia uno scudetto con così tanto anticipo. Il club bianconero diventa, inoltre, il primo nella storia della Serie A a mettere insieme un filotto di quattro scudetti in due periodi diversi.