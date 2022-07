Il 2 Luglio del 1983 lascendeva già in campo a San Siro per un match amichevole contro il. L'occasione per la partita amichevole contro i brasiliani era il 'Mundialito', un torneo amichevole a inviti a cadenza biennale organizzato da Canale 5. Al torneo partecipavano le due milanesi più altre squadre a discrezione dell'organizzazione. Quell'anno, oltre a nerazzurri e rossoneri, c'erano anche i brasiliani del Flamengo e gli uruguaiani del Penarol. Nel 1983 i bianconeri batterono il Flamengo per 2 a 1 con reti di Platini e Boniek e al termine della manifestazione riuscirono a portare a casa la coppa.