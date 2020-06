Il 2 giugno del 1935 la Juventus vinceva aritmeticamente il settimo scudetto della sua storia allo stadio Giovanni Berta di Firenze. Contro la Fiorentina basta il gol di Ferrari al 78’ per consegnare il trofeo alla squadra guidata in panchina da Bigatto, che si conferma così a +2 dall’Ambrosiana-Inter all’ultima giornata di Serie A. Quello, inoltre, fu il quinto scudetto consecutivo della Juventus, a compimento di un ciclo che passerà alla storia come “il Quinquennio d’oro”. Ben 82 anni più tardi, i bianconeri allenati da Allegri sono riusciti non solo ad eguagliare quel primato, ma addirittura a superarlo.