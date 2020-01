Il 2 gennaio 1892, a Verona, nasce un pezzo di storia dell'Italia e della Juventus: per la prima volta vede la luce Edoardo Agnelli, figlio di Clara Boselli e del fondatore della FIAT Giovanni Agnelli. Nel 1923 diventa presidente della Juve portandola a vincere 6 scudetti in 10 anni. Dal matrimonio con Virginia Bourbon del Monte nascono sette figli tra cui Gianni e Umberto, anche loro ex presidenti della Juventus. Muore a 43 anni in un tragico incidente con l'idrovolante rientrando da Forte dei Marmi.