Il 2 febbraio di dieci anni fa Andrea Barzagli faceva il suo esordio con la maglia della Juventus. La prima di 'Barza', però fu amara. A Palermo si imposero i rosanero per 2-1 grazie alle reti di Migliaccio e Miccoli. Al 36' il pareggio su calcio di rigore di Claudio Marchisio. Non abbastanza per portare a casa una vittoria in una stagione maledetta, quella di Del Neri che verrà poi esonerato a fine stagione dando il via all'era Conte. Da quel momento in poi, Barzagli ha scritto la storia della Juve e del calcio italiano: otto campionati, quattro Coppa Italia, tre Supercoppe italiane. Le finali con Juve e Italia. La BBC che soprattutto grazie a lui a saputo esaltarsi. Nonostante un inizio in salita, nove anni fa, iniziava una delle storie più belle di questo ciclo vincete della Juve. Con Barza tra i protagonisti.