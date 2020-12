Era il 2 dicembre del 1942 quando in un bombardamento aereo moriva l'ex centrocampista della Juventus Pio Marchi. Nove partite e un gol nella lontanissima stagione 1919-20, quando la Serie A si chiamava ancora Prima Categoria. Dopo la morte gli venne dedicato uno dei campi d'allenamento di fronte allo Stadio Comunale, e nel 1945 venne istituita la Coppa Pio Marchi, con Juventus e Torino che si sfidavano in amichevole in ricordo dell'ex centrocampista bianconero.