La Juve di Conte, tornata vincente in Italia, nel 2014 si misurava con le ambizioni europee e riceveva dal Bayern Monaco un segnale molto chiaro su quanta strada ci fosse ancora da fare. All'Allianz Arena, Buffon e compagni vengono sconfitti 2-0, senza mai entrare in partita. Segna Alaba al 1', su papera di Buffon (che venne definito pensionato) e raddoppia Muller al 63'. Un risultato non piacevole, ma che serve a ricordare quanta strada la squadra bianconera abbia percorso, quanto sia cresciuta anno dopo anno. Per merito di Agnelli, Marotta, Allegri e tutti i ragazzi che hanno indossato questa maglia. Verso altri sogni, da inseguire ora con Sarri. E a volte anche le sconfitte insegnano qualcosa.