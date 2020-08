Il 2 agosto 2012 la Juve era al centro di un'altra polemica. Il club bianconero non era coinvolto direttamente, ma strettamente tirato in causa dal fatto che al centro delle immagini per il calcioscommesse ci fosse l'allenatore della rinascita, Antonio Conte, fresco do scudetto. Il tecnico bianconero e il suo secondo Alessio, in quel 2 agosto, rinunciarano ad un nuovo patteggiamento, mentre Andrea Agnelli si schierava al fianco del suo mister: "È in atto un nuovo attacco nei nostri confronti", riferendosi alla Figc, che rispose per le rime: "Valutazioni non accettabili, vanno al di la' di un legittimo esercizio per diritto di critica".