Il 19 settembre 2012 i bianconeri esordivano nella fase a gironi della Champions League (dopo due stagioni di assenza) contro il Chelsea campione in carica a Stamford Bridge. Fu la sera dell’esplosione del brasiliano Oscar - due reti segnate a Buffon in due minuti - e(squalificato, in panchina sedeva Massimo Carrera), capace di pareggiare in rimonta grazie ai gol di Vidal e Quagliarella. La Juve era tornata in Champions, e l’aveva fatto con una prestazione tutta coraggio e grinta: finì 2-2, stesso risultato maturato ieri sera a Madrid.