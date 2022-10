Big match nella terza giornata di Champions League: in questa stagione il Manchester United, 15 anni fa il Bayern Monaco. Sì, anche nel 2004 la Juventus scendeva in campo per una sfida dal grande fascino europeo. L’avversario, in quel 19 ottobre, era la squadra tedesca allenata da Magath.



LA PERLA DI NEDVED - La Juve di Capello, reduce da due vittorie (contro Ajax e Maccabi Tel-Aviv), ottenne il terzo successo nel Gruppo C di Champions, regolando anche il Bayern allo Stadio delle Alpi. A decidere il match, una splendida rete di Pavel Nedved: sponda di Ibrahimovic, controllo con il destro e sinistro a beffare Kahn. Una Signora fortissima proseguiva così la propria cavalcata in Europa, che si sarebbe purtroppo interrotta ai quarti di finale contro il Liverpool.