, di cui 78 in campionato, 30 in Coppa Italia e 18 in Coppa Uefa,. A Torino ha conquistato, nel 1971/72, 1972/73 e 1974/75, prima di trasferirsi tra i rivali dell'Inter e vincere la Coppa Italia nel 1977/78. Il più grande successo nel suo palmares, però, rimane l'Europeo vinto con l'Italia nel 1968., come lui stesso si è definito, sapeva segnare con costanza, ma anche muoversi splendidamente dentro e fuori dall'area di rigore, agendo quasi da trequartista in determinate situazioni., insomma. Quello che, in ogni squadra, in ogni tempo, riesce a fare la differenza. Oggi, 19 ottobre, ricordiamo il suo ultimo gol con la Juventus: era il 1975.