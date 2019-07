19 luglio 1966. L'accadde oggi odierno non riguarda solo la Juve, ma l'Italia intera. In questa data, infatti, la Nazionale viveva una delle serate più umilianti della sua storia. Terza gara dei girone della fase finale dei Mondiali di Inghilterra, tutto si decide in Itala-Core del Nord, con gli azzurri clamorosamente favoriti. E clamorosamente sconfitti. Finì 1-0 per coreani con gol di Pak Doo Ik al 41'. Al ritorno in patria, nonostante l'ora tarda e il cambio di scalo di atterraggio, la squadra venne accolta dal lancio di uova e pomodori. A certificare un'impresa al contrario difficile da eguagliare.