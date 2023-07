Il 19 luglio 1966, difficilmente verrà dimenticato dai tifosi italiani. In quel giorno la Nazionale perde clamorosamente 1-0 contro la Corea del Nord e viene eliminata dal Mondiale in Inghilterra. Decisiva la rete del coreano Pak Doo Ik al 41', al ritorno in patria la squadra viene accolta da lancio di uova e pomodori, nonostante fosse notta fonda e il cambio di scalo per l'atterraggio. Un ko rimasto nella storia, che 54 anni dopo fa ancora notizia.