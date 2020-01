Juventus-Udinese, 19 gennaio 2013, ore 20.45. Allo Juventus Stadium va in scena l'ormai abituale passerella trionfale dei padroni di casa guidati da Antonio Conte. La gara finisce 4-0 e sarebbe una partita come tante altre, se non fosse per Paul Pogba, che si inventò uno dei più bei gol mai visti allo Stadium. Oltre che il più bel gol della sua carriera, per sua stessa ammissione. Una fucilata da distanza siderale, un tiro che potrebbe essere mostrato per spiegare la conclusione perfetta. Uno di quei gol che fanno urlare al miracolo sportivo, al fuoriclasse, a prescindere da avversario e risultato. Un gol che vale davvero il prezzo del biglietto e che non ci stancheremmo mai di guardare. Una, due, cento volte.