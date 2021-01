Il 19 gennaio del 2003 la Juventus va al Bentegodi di Verona per sfida il sorprendente Chievo di Luigi Del Neri. La partita, però, è senza storia. I bianconeri infliggono un sonoro poker ai rivali, firmato dalla tripletta di David Trezeguet, e dal calcio di rigore trasformato da Alessandro Del Piero, che ne fallisce un secondo al quinto minuto del secondo tempo. I clivensi chiudono anche la partita in dieci uomini per l'espulsione di Oliver Bierhoff. Al termine della stagione sarà scudetto per i bianconeri, mentre il Chievo chiude al settimo posto in classifica.