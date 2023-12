Era 19 dicembre 2006. Annata nefasta per i bianconeri, scesi nell'inferno della Serie B in seguito a Calciopoli, ma subito riemersi al termine della stagione grazie al primo posto, conquistato nonostante la penalizzazione. Nel ricordo di Alessio Ferramosca e Riccardo Neri, morti qualche giorno prima nella tragedia di Vinovo, la Vecchia Signora conquista una preziosa vittoria di misura, firmata dalla rete di Marcelo Zalayeta al minuto 74. Rivivete le emozioni del match in questo video: