Il 19 aprile del 2003 la Juventus scende in campo allo stadio Delle Alpi contro la Roma, in una partita decisiva nella corsa per lo scudetto, conquistato dai bianconeri a fine stagione con sette punti di vantaggio sull'Inter, giunta come seconda classificata. A far felice la Vecchia Signora contro i giallorossi è la doppietta di Alessandro Del Piero, con la prima rete arrivata su calcio di rigore. A fine del primo tempo, Vincenzo Montella accorcia le distanze, ma gli ospiti non riescono nella rimonta. La Juventus vince 2-1 e vola verso il tricolore, per la gioia dell'allenatore dell'epoca, Marcello Lippi.