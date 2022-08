Il 19 agosto del 2010, la Juventus affronta lo Sturm Graz allo Stadion Graz-Liebenau in Austria, per i playoff di andata verso l'Europa League. I bianconeri conquistano una sofferta vittoria, firmata dai gol di Leonardo Bonucci e Amauri, a segno nei minuti di recupero. Dopo il gol del difensore, il momentaneo pareggio è arrivato per i padroni di casa con Schildenfeld. Al ritorno basta un gol di Alessandro Del Piero a Torino per passare il turno e volare ai gironi di Europa League. Non sarà una grande avventura, con la Juventus fuori ai gironi per mano di Manchester City e Lech Poznan.