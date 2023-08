19 agosto 2006. Una data destinata a cambiare la storia della Juve. Una partita che la Vecchia Signora non è abituata a giocare, la Coppa Italia in agosto. Avversario il Martina Franca, per cui sfidare la Juve era un sogno. I bianconeri vinsero facilmente per 3-0 con gol di Marchionni, Bojinov e Nedved (per i primi due prima rete con la maglia bianconera), ma a rendere davvero speciale quel giorno fu quello che accadde all'84', quando Matteo Paro lasciò il posto a Claudio Marchisio. Per il Principino, che la Juve l'aveva nel cuore, avendo fatto tutta la trafila giovanile, calpestare il campo del San Nicola con i colori della Signora da professionista era la realizzazione di un sogno. Il punto d'arrivo di una splendida carriera a tinte bianconere. Cosa accadde da quel giorno in poi, lo sappiamo tutti. È storia. E in un calcio con pochissime bandiere, lui incarna la sua squadra come pochi altri in Europa.