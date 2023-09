Il 18 settembre del 2001 la Juventus affronta il Celtic Glasgow nella seconda giornata dei gironi di Champions League, allo stadio Delle Alpi. I bianconeri conquistano una fondamentale vittoria per 3-2, in un'edizione che per la squadra di Marcello Lippi si chiude nel secondo girone eliminatorio. A segno David Trezeguet, con una doppietta, e Nicola Amoruso, con il gol su rigore allo scadere che decide la partita, dopo le reti degli ospiti con Petrov e Larsson dagli undici metri.