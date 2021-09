La Juventus campione d'Europa (seppur nella tragica notte dell'Heysel) si presenta ai primi turni della Coppa dei Campioni 1985-86 con una trasferta in un piccolo Stato come il Lussemburgo. I bianconeri di mister Trapattoni affrontano la Jeunesse, squadra che curiosamente è... omonima della Juve, dato che "jeunesse" è il corrispettivo in francese del latino "iuventus", in italiano "gioventù" o "giovinezza".Accadeva nella stessa data di oggi, esattamente 36 anni fa.