Il 18 settembre del 1960 la Juventus si gioca la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, sul campo neutro di San Siro. I bianconeri si portano in vantaggio grazie a Charles, ma subiscono la rimonta viola firmata da Montuori e Da Costa, che segna in sospetto fuorigioco. Nonostante l'espulsione di Sivori, però, la Vecchia Signora trova il pareggio ancora con Charles, a un quarto d'ora dalla fine. Nei supplementari è l'autorete di Orzan, sul tiro di Boniperti, a decidere la sfida in favore della Juventus, che vince la quarta Coppa nazionale della propria storia per 3-2.