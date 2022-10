Claudio non è il primo Marchisio ad aver vestito la maglia della Juventus. In pochi sanno che prima del 'Principino' (molto prima) i bianconeri avevano in squadra un altro calciatore con lo stesso cognome. Si chiamava Mauro, Mauro Marchisio, e giocava nella Juventus agli inizi del '900. Marchisio giocò con la Juve nelle stagioni 1913-14 e 1914-15. Attaccante argentino, segnò cinque gol in cinque partite ufficiali. Quattro invece i gol segnati in sei presenze in amichevole. L'ultimo gol ufficiale segnato da Marchisio fu messo a segno proprio il 18 ottobre del 1914, nel giorno del suo ultimo match in bianconero contro il Piemonte (risultato finale 8-1 per la Juve).