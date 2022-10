Chissà che non sia di buon auspicio nel complicato percorso europeo di questa Juve: esattamente sei anni fa, al Parc OL, ladi Maxotteneva un’importantissima vittoria nel terzo match dei gironi di- Per battere il vivace Lione di Genesio servì una prestazione monumentale da parte di Gigi Buffon, decisivo nel parare il rigore di Lacazette nel primo tempo e autore di altri due interventi incredibili - su Fekir e Tolisso - nella ripresa. Proprio nel momento migliore dei padroni di casa, ecco arrivare la perla di Cuadrado: un tiro potentissimo da posizione praticamente impossibile, quasi sulla linea di fondo alla sinistra del portiere avversario Anthony Lopes. Il capolavoro del colombiano valse tre punti fondamentali per i bianconeri, un altro passo nella cavalcata che li avrebbe portati fino alla finale di Cardiff.