Il 18 novembre di sedici anni fa Raffaele Palladino segnava la sua prima rete con la maglia della Juventus. Seconda punta o esterno offensivo, Palladino appartiene ad una schiera di ex calciatori della Juventus ad essere stati accostati (impropriamente) al grande Alex Del Piero. Palladino in quella stagione giocò anche alcune partite a fianco dell'ex capitano bianconero e nel match di Serie B contro l'Albinoleffe mise a segno la sua prima rete in maglia bianconera rete che, tra l'altro, servì alla Juve per evitare una clamorosa sconfitta in trasferta. Il match dell'Atleti Azzurri d'Italia terminò con il punteggio di 1-1. La rete di Palladino, arrivata nella ripresa, pareggiò la rete di Joelson messa a segno su calcio di rigore nel primo tempo. Dopo aver lasciato la Juve Palladino ha giocato un'onesta carriera tra Serie A e Serie B senza però mai sfondare in bianconero dove è rimasto una promessa mai mantenuta.