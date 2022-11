Esattamente 32 anni fa la Juventus allenata da Gigi Maifredi vinse per 5-0 contro la Roma, una delle poche gioie di una stagione che vide i bianconeri terminare il campionato al settimo posto. Quel pomeriggio al Delle Alpi, però, fu diverso rispetto al resto della grigia stagione della Vecchia Signora. Grande mattatore della giornata fu Toto' Schillaci, autore di una tripletta. Le altre reti furono messe a segno da Aldair (autogol) ed un giovane Roberto Baggio, allora 23enne. La partita terminò in nove contro dieci. Al 74' i bianconeri Di Canio e Julio Cesar furono espulsi così come il giallorosso Nela.