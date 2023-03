: la Juve vince e vola in Champions. Era il 18 marzo 2015, quando i bianconeri del neo allenatore Allegri impressionarono tutti con un 3-0 rifilato al Dortmund al Westfalenstadion. Reti belle e importanti, per lanciare un nuovo ciclo europeo, per tornare a farsi vedere dove più conta. Una vittoria che lanciò la Juve fino alla finale di Berlino.IL TABELLINOBorussia Dortmund-Juve 0-3(primo tempo 0-1)MARCATORI: Tevez al 3' p.t.; Morata al 25' s.t., Tevez al 34' s.t.BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Weidenfeller; Papastathopoulos, Subotic, Hummels, Schmelzer (46′ Kirch); Bender (63′ Ramos), Gündogan; Mkhitaryan (63′ Blaszczykowski), Reus, Kampl; Aubameyang. A disposizione: Langerak, Kehl, Kagawa, Immobile. Allenatore: Klopp.JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra, Vidal, Marchisio, Pogba (27′ Barzagli), Pereyra, Tevez (81′ Pepe), Morata (78′ Matri). A disposizione: Storari, Ogbonna, Padoin, Pepe, Llorente, Matri. Allenatore: Allegri.ARBITRO: Mazic (Serbia)NOTE: ammonito Reus (BD) per proteste. Angoli: 4-4. Spettatori: 65.851.