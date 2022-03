Il 18 marzo di dodici anni fa David Trezeguet segnava la sua ultima rete con la maglia della Juventus. L’attaccante francese ha segnato un’epoca vestendo la maglia bianconera. Quello segnato contro il Fulham nella sconfitta della Juve per 4 a 1 sul campo degli inglesi fu l’ultima delle 171 reti (in 320 partite) messe a segno con la maglia della Vecchia Signora. Quella Juve era allenata da Alberto Zaccheroni ed uscì dalla competizione agli ottavi di finale dopo aver vinto l’andata per 3 a 1 all’Olimpico di Torino. Al termine della stagione chiusa al settimo posto Trezeguet lasciò la Juve per accasarsi all’Hercules in Spagna.