Ecco le prime pagine dei giornali sportivi in edicola. "18 maggio: scatta la fase due del calcio" titola Tuttosport, sottolineando la data in cui ripartiranno i ritiri delle squadre, dopo la riunione di ieri con la Lega. "Si riparte il 4 maggio" invece, è il titolo de Il Corriere dello Sport, che pone invece l'accento sulla prima partenza, con gli allenamenti individuali. Sui quotidiani spagnoli, invece, grande attenzione al mercato, con il talentino del Rennes Camavinga che ruba la prima pagina sia di Marca sia di As.