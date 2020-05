Qualcuno rinfaccia ancora a Conte la scelta di ave sacrificato l'Europa League sull'altare di una stagione da record, incastonata sicuramente per tantissimo tempo nelle pagine di storia del calcio italiano. Il 18 maggio 2014 è infatti il giorno in cui la Juventus, vincendo 3-0 contro il Cagliari (autogol di Silvestri e reti di Llorente e Marchisio), sfonda per la prima volta il muro dei 100 punti in Serie A, toccando quota 102. Un record a cui Conte tiene tantissimo e non l'unico di quella giornata. Con il successo sul Cagliari, infatti, arriva la 19a vittoria su 19 gare casalinghe in campionato: solo vittorie tra le mura amiche. È poi diventata un'abitudine, interrotta solo recentemente dal Torino.