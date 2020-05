Maggio è un mese di trofei e decisioni per la storia della Juventus. In questo mese si alzano i trofei e negli ultimi giorni vi abbiamo raccontato molti di questi momenti del passato. Ieri Allegri e la Juve hanno comunicato la decisione di separarsi al termine della stagione e oggi, 11 anni fa, la Juve esonerava Claudio Ranieri a tre giornate della fine del campionato. Tutta un'altra storia, rispetto a quella di Allegri, sia per le caratteristiche delle due squadre che per le modalità dell'addio. Dieci anni fa i bianconeri erano al terzo posto ma con un solo punto di vantaggio sulla Fiorentina quarta, posizione che faceva disputare i preliminari di Champions invece di garantire la qualificazione diretta. Ferrara vinse le ultime tre, guadagnò la conferma, ma il gennaio successivo fu esonerato.