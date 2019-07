"Le società U.C. Sampdoria e Juventus F.C. comunicano che è stato deciso, di comune accordo, di non perfezionare il trasferimento del calciatore Patrik Schick". Prima la Sampdoria, poi la Juventus: "Le Società Juventus FC e UC Sampdoria comunicano che é stato deciso, di comune accordo, di non perfezionare il trasferimento del giocatore Patrik Schick". Due comunicati con cui le società annunciano la mancata chiusura di un colpo che sembrava già fatto, per problemi riscontrati nelle visite mediche, a cui sarebbe conseguito un lungo periodo di riposo. Così è saltato tutto. Era il 18 luglio 2017, due anni fa.