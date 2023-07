Il 18 luglio del 1999 la Juventus scende in campo in Romania contro il Ceahlaul per i quarti di finale d'andata del Torneo Intertoto, poi vinto dai bianconeri, qualificatisi in Coppa Uefa. A sorpresa, però, in questo primo turno è soltanto 1-1 contro i rumeni, che passano in vantaggio con Scanteie alla mezz'ora del primo tempo. Nella ripresa pareggia i conti Tacchinardi, poi al ritorno sarà scialbo 0-0 e passaggio del turno a Torino. E' l'esordio ufficiale in bianconero per quattro protagonisti: Bachini, Kovacevic, Van der Saar e Zambrotta.