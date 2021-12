I suoi numeri in Serie C sono impressionanti, in senso positivo., con, nonchè 9 gare in cui è andato a segno consecutivamente. E i timbri avrebbero anche potuto essere di più, se non avesse dovuto interrompere la sua striscia per rispondere alla convocazione della(con cui, neanche a dirlo, è già andato in rete).è certamente uno dei prospetti italiani più interessanti. Classe 2001, l'attaccante ha giocato la sua prima parte di stagione al, club al quale è stato girato in prestito dalnell'ultimo giorno di mercato estivo, per dargli la possibilità di trovare più continuità. Obiettivo raggiunto, numeri alla mano. Tanto da attirare l'attenzione di Robert, non uno qualsiasi, che a inizio dicembre gli ha fatto pervenire un video-messaggio di complimenti tramite Gianni Bianchi, uno dei massaggiatori del Bayern Monaco. "Sto cercando di limare alcuni difetti, ho capito che per arrivare in alto bisogna curare i dettagli: dall'alimentazione agli allenamenti individuali" aveva dichiarato Moro al tempo, parlando proprio dell'emozione provata nel ricevere la "consacrazione" del centravanti polacco, con l'augurio di fare sempre meglio.Un talento in rampa di lancio, insomma, che potrebbe essere pronto per il "grande salto". Non sorprende, dunque, che diversi club si siano già fatti avanti per lui:hanno provato a portarlo subito in Serie B, mentre dal massimo campionato laè pronta a fare un'offerta per acquistarlo e girarlo in prestito, per farlo crescere ancora (così come il). Nel frattempo, il Catania è stato dichiarato fallito, ma a decidere il suo futuro sarà il Padova, a gennaio o la prossima estate. Lui, intanto, continua a segnare...