Il 18 giugno 1991 cominciava ufficialmente il Trapattoni-bis: dopo il disastro della gestione Montezemolo-Maifredi, la Juventus operava una vera e propria restaurazione, con il ritorno di Giampiero Boniperti in dirigenza e quello di Giovanni Trapattoni nel ruolo di allenatore. Un nome importante, portavoce di ricordi storici: sei Scudetti, due Coppe Italia , una Coppa Uefa, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Europea, una Coppa dei Campioni e un’Intercontinentale. Contro stagioni troppo deludenti per essere vere, il palmarès e l’esperienza del Trap appariva come la migliore medicina possibile. Ma la sua seconda avventura bianconera - durata tre stagioni - fruttò soltanto (si fa per dire) una Coppa Uefa, quella conquistata nella doppia finale contro il Borussia Dortmund del 1993.