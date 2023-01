Poco più di 6 minuti per salutare la: il 18 gennaio 2015, allo Stadium,calciava gli ultimi palloni da giocatore bianconero. La squadra di Allegri stava già travolgendo ilcon un netto 4-0, quando il tecnico decise di inserire la Formica Atomica al posto di Tevez:Poche ore dopo ilavrebbe infatti annunciato l’acquisto dell’attaccante a titolo definitivo: il trasferimento di Sebastian in MLS, inizialmente previsto al termine della stagione, si concretizzò il 2 febbraio in seguito alla risoluzione anticipata del contratto che lo legava alla Juve. Dopo 132 presenze e 20 gol in tutte le competizioni, Giovinco lasciava così la Vecchia Signora.