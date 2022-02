Il 18 Febbraio di 26 anni fa la Juventus di Lippi batteva il Napoli di Boskov per 1-0 grazie a un gol nel finale segnato da Fabrizio Ravanelli. Quel giorno allo Stadio San Paolo Ravanelli entrò al 63' al posto di Alex Del Piero, a meno di dieci minuti dalla fine il tacco di Sousa lo lancia in profondità e la botta da oltre 25 metri colpisce il palo. Ravanelli è il più veloce anche nella ribattuta e, quasi come se gli fosse impossibile perdere velocità, calcia con ancora più forza verso la porta di Taglialatela che può solamente toccare il pallone e vederlo spengersi in rete.